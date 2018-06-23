Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü - KASTAMONU

- Kaza yerinden detay görüntüler - Kaza yapan araçlardan detay görüntüler - İtfaiye ve polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarıOtomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Özcan Kaya (18) idaresindeki 37 DY 609 plakalı otomobil, Kastamonu - Daday karayolu 3. kilometresinde Mesut Küçük (39) yönetimindeki 37 BD 726 plakalı kamyonet ile çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.