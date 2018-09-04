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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile kamyone çarpıştı: 3 yaralı - KAHRAMANMARAŞ
- Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu Çiğli mevkisinde kaza yerinden görüntü - Kazaya karışan araçlardan detaylar - Kamyonetten dökülen çuvallar Kahramanmaraş 'ta trafik kazası: 3 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Mustafa Yağlıbulut (23) yöntimindeki 46 AAT 662 plakalı otomobil, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu Çiğli mevkisinde Cumali Ertürk idaresindeki 02 DC 354 plakalı biber yüklü kamyonetle çarpıştı.Kazada, sürücü Yağlıbulut ile otomobildeki Dilan Bakay (20) ve Mehmet Korkmaz (62) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.