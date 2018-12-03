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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - SİNOP

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - SİNOP

- Kazanın MOBESSE kaydı - Kazada kamyonla çarpışan otomobilin hurdaya dönmüş hali Sinop 'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Kaza anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdıSİNOP (AA) - Sinop 'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Kent merkezinden Samsun yönüne giden Atakan Erdal'ın kullandığı 57 FB 508 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, Mustafa S. idaresindeki 55 ALC 85 plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü Erdal ile Furkan Yiğit yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kamyon sürücüsü Mustafa S. gözaltına alınırken kaza anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamera Gesi Sağlık Ekipleri 

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