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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

olay yerinden görüntü

Hastane Trafik Kazası 

-kazaya karışan araçların görüntüsü
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 06 JE 568 plakalı araç ile askeriyeye ait bir kamyon çarpıştı. Kazada 06 JE 568 plakalı araçta bulunan Sefa Mert Ö. ile Uğurcan S.O. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
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