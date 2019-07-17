Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

-kazaya karışan araçların görüntüsü

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 06 JE 568 plakalı araç ile askeriyeye ait bir kamyon çarpıştı. Kazada 06 JE 568 plakalı araçta bulunan Sefa Mert Ö. ile Uğurcan S.O. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

