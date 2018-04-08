Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3’ü ağır 17 yaralı Video

-KAZAYA NEDEN OLAN OTOMOBİL

-KAZA YERİNDEN DETAY

-TRAFİĞE KAPANAN YOL VE ARAÇ KONVOYU



( UŞAK ) UŞAK



- Uşak’ta ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı. Kaza, D-300 karayolu Uşak-İzmir yolu 17. kilometresinde bulunan Çınar rampasında gece 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 64 DA 189 plakalı araç sürücüsü A.K. tali yoldan ana yola girerek ters yönde ilerlemeye başladı.

Bu esnada Uşak Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan Veli Çetin idaresi 64 S 0380 plakalı midibüs ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası midibüs refüjü aşıp yolun karşı şeridine geçerek yol kenarına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü A.K. ve işçi servisinde bulunan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 14 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-300 kara yolunun İzmir-Uşak yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

