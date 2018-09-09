Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 24 yaralı

Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 24 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Acil Servis Jandarma Trafik Kazası Halk Otobüsü 112 Acil Servis 

-Otobüsten detaylar
-Otomobilden detaylar
-Vatandaşlardan detaylar
-Ekiplerden detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Yunusemre ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Kaza, Yunusemre ilçesinin eski Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Muradiye Mahallesi istikametine giden Mehmet Ç. idaresindeki 45 AB 710 plakalı özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen Ertürk Ç. idaresindeki 45 AAP 119 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle özel halk otobüsü ve otomobil yolun kenarındaki tarlaya savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 24 kişi çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, yaralıların taşınmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı