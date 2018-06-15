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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - MALATYA İzle

Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - MALATYA İzle

- - Olay yeri - Kaza yapan araçlar Malatya 'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Mahmut Murat Anlıak (38) idaresindeki 44 FT 854 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Koyuönü mevkisinde, Hasan Çakı'nın kullandığı 44 H 0083 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.Kazada, otomobilde bulunan Gülhan Anlıak (62) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Anlıak 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Gülhan Anlıak'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Trafik Kazası Bild Halk Otobüsü 

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