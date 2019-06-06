Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Polis ekiplerinin ve vatandaşların görüntüsü

-Yoldan detaylar



( DÜZCE )-Kazada hafif ticari araç yan yattı DÜZCE



- Düzce D-100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi Akabe Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada hafif ticari araç refüjde yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Düzce D-100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce’den Bolu istikametine gitmekte olan Sefa K. idaresinde ki 81 DR 435 plakalı hafif ticari araç, Kaynaşlı ilçe merkezinden D-100 karayoluna kontrolsüz şekilde yola çıkan Mecit D. idaresinde ki 81 FA 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yatarak refüje girdi. Otomobil geldiği istikamete geri döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mecit D. ile hafif ticari araçta bulunan Sefer K. yaralandılar. Hafif ticari araçta bulunan diğer kişiler ise kazayı yara almadan kurtuldu. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sonrasında ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

