Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - KONYA

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - KONYA

- Kazada hurdaya dönen araçlar - Jandarmanın kaza yeri incelemesi - Yaralıların kaldırıldığı hastanenin acil servis önü Konya 'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Güneysınır ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada, sürücü Ünal ile araçlardaki 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Acil Servis Hastane Ticari Araç 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Bu Sabah İstanbul'da dikkat çeken kareler...Bu Sabah İstanbul'da dikkat çeken kareler...
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı