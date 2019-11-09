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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - İSTANBUL

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yapan araçlar - Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması - Kazanın görgü tanıklarından İlhan Adım ile röportaj - Göz altına alınan sürücü İstanbul 'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıİSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Maksat Hudaynazarov yönetimindeki 34 ZU 2048 plakalı hafif ticari araç, Firuzköy Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar idaresindeki 34 LC 8167 plakalı otomobile çarptı.Kazada yaralanan Çalpar ile hamile eşi ve diğer araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çalpar çiftinin 1 yaşındaki çocukları ise kazada yara almadı.Hudaynazarov'un alkollü olduğu, aşırı hız yaptıktan sonra refuje ve ardından Çalpar'ın kullandığı araca çarptığı iddia edildi. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.Kazanın görgü tanıklarından İlhan Adım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafif ticari aracın aşırı hızlı seyrettiğini, önündeki araca çarpmamak için refüje doğru gittiğini ve orayı aşarak otomobile çarptığını söyledi.

Muhabir Kırmızı Işık Ticari Araç Aşırı Hız Polis Ekipleri 

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