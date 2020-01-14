Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza yapan araçlar

Polis Elektrik Direği Ticari Araç Polis Ekipleri Trol 

-Kaza yerinde inceleme yapan polisler
-Kazada yaralanan bayan sürücünün ambulansa alınması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybeden otomobil, kaldırımdaki demir elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.U. idaresindeki 70 FL 381 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 70 EH 769 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 FL 381 plakalı otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan bayan sürücü S.U., tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansa alınarak ayakta tedavisi yapıldı. Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı