Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - TOKAT İzle
: - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçların görüntüsü - Aracın çekiciye konması Tokat 'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Kapar idaresindeki 60 ZM 411 plakalı otomobil, Tokat - Turhal karayolu Kalaycık köyü yakınlarında, Murat Turan'ın kullandığı 06 ABV 745 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada sürücüler ile Şükran Işık, Necla Kapar yaralandı.Ambulanslarla Turhal ve Tokat 'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Kapar, ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Kapar'ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.