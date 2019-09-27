Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı Haberi

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı Haberi

olay yerinden detaylar

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç 

-kazaya karışan araç görüntüsü
-hastaneye kaldırılan yaralılardan detaylar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 M 2762 plakalı otomobil ile 63 B 4898 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle ters döndü. Biri ağır yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı