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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandı Video

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandı Video

Yaşlı engelli kadına müdahale edilmesi

Engelli Kadın 

-Yaralanan ambulansa bindirilmesi
-Kazaya karışan motosikletin görüntüsü

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu engelli bir kadın yaralandı. Edinilen bilgiye göre, E.Ç yönetimindeki elektrikli motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 79 0116 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan E.Ü. adlı engelli kadın yaralandı. E.Ü., çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAD-SD-
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