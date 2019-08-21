Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü - BURSA Video

Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü - BURSA Video

- Lefkoşa Caddesi'ndeki kaza yeri - Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünden detay - Trafik polislerinin olay yeri incelemesi - Kazaya karışan cip ve otomobilden detay - 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde beklemesiBURSA (AA) - Bursa 'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.Merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki gece kulübünde çalışanları evlerine götüren Murat Mutlu yönetimindeki 16 ZE 929 plakalı otomobil, Lefkoşa Caddesi'nde aynı gece kulübünde eğlenip çıktıktan sonra ters yöne giren Yusuf H. idaresindeki 35 AGG 623 plakalı ciple çarpıştı.Kazada araçtan fırlayan Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti.Ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtığı iddia edilen Yusuf H'nin ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında araçtan indiği öğrenildi.Mutlu'nun cesedi olay yeri incelemesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Polis, Yusuf H'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis Sağlık Ekibi Gece Kulübü Olay Yeri İnceleme Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı