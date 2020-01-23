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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ile çarpışan otobüs ters döndü Haberi

Otomobil ile çarpışan otobüs ters döndü Haberi

Kaza yerindeki yaralı ve araçlar

İlk Müdahale Halk Otobüsü Sağlık Ekipleri Şehir İçi 

-Yaşanan kargaşa
-Yaralıların ambulanstaki görüntüsü
-Kazaya karışan araçlardan detay görüntüler

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da otomobil ile çarpışan otobüs ters döndü. Kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 9. kilometresindeki Yarmakaya köyü yol ayrımında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Yaşar Delibaş yönetimindeki 02 H 0013 plakalı şehir içi halk otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen Ömer Caner Alp yönetimindeki 34 UU 9786 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ile çarpışan otobüs refüje çıkarak ters döndü. Kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler araçlarda bulunan kişileri çıkarttı. Kazada otobüs sürücüsü Yaşar Delibaş, otomobil sürücüsü Ömer Caner Alp ve Hacı Yusuf Erdoğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (CK-SD-
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