Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi

Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi

Devrilen servis

Polis Öğrenci Servisi 

-Kazaya karışan otomobil
-Otomobil detay
-Servis bol detaylı
-Temizlik ekipleri çalışma
-Servis vinçle kaldırılması detaylı
-Otomobil çekiciye bindirilmesi
-Oluşan yoğun trafik

( HATAY )- Öğrenci servisinde öğrenci olmaması faciayı önledi HATAY

- Hatay’da, öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kazada öğrenci servisi devrilerek metrelerce sürüklendi.Kaza, Antakya-Samandağ Karayolu Antakya Devlet Hastanesi alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ADA 51 plakalı otomobille, 31 S 0763 plakalı öğrenci servisinin karıştığı kazada, orta refüje çıkarak devrilen öğrenci servisi metrelerce sürüklendi. Serviste öğrenci bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, servis sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. 31 ADA 51 plakalı otomobilin sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, trafik polisleri olay yerinde başka kazalar yaşanmaması için önlem aldı.Kaza noktasında yapılan incelemelerin ardından araçlar vinç ve çekiciyle kaldırıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekiplerinin kaza noktasındaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı