-İKİ AYRI KAZADAN FOTOĞRAFLAR



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı. Şahin Mahallesi yolu üzeri Kürtüllü sapağı mevkiinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada tarlaya savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hüseyin K.'yi yakınları karşıladı. Acil servise alınan Hüseyin K.'nin yakınlarını 112 görevlisi, "Korkmayın, bir şeyi yok" diyerek teselli etmesi herkesin içini rahatlattı.

