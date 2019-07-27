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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

HASTANEYE GETİRİLEN YARALI

Hastane Motosiklet Sürücüsü 

-İKİ AYRI KAZADAN FOTOĞRAFLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı. Şahin Mahallesi yolu üzeri Kürtüllü sapağı mevkiinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada tarlaya savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hüseyin K.'yi yakınları karşıladı. Acil servise alınan Hüseyin K.'nin yakınlarını 112 görevlisi, "Korkmayın, bir şeyi yok" diyerek teselli etmesi herkesin içini rahatlattı.
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