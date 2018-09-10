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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile çarpışan kamyonet yan yattı: 3 yaralı Video

Otomobil ile çarpışan kamyonet yan yattı: 3 yaralı Video

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ışıklı kavşakta otomobil ile çarpışan kamyonet yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Milli İrade Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Atatürk Bulvarı’ndan Hürriyet Caddesi’ne seyir halinde olan Seran K. İdaresindeki 06 FL 7530 plakalı otomobil ile Sanayi Caddesi’nden Gazanfer Bilge Bulvarı’na seyir halinde olan Kerem B. Yönetimindeki 41 KM 832 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen kamyonet içerisinde bulunan Kerem B. ve 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay erine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yol araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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