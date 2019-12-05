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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

-Yaralı bisiklet sürücüsü sedye ile ambulansa alınması

Acil Servis Polis 112 Acil Servis Trafik Polisi Bisiklet 

--Ambulansın hareket edişi
--Otomobil sürücüsü, trafik polisine kazanın yerini göstermesi ve oluşu hakkında bilgi vermesi
--Trafik polisleri kazaya karışan otomobil ve bisikleti incelemesi
--Kazaya karışan bisikleti ekipler götürmesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine hareket halinde olan Mehmet Gezer’in (46) kullandığı bisiklet ile Özay Gönlüm Caddesi'nden gelen Durmuş Korkmaz idaresindeki 57 AU 065 plakalı otomobil dört yol kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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