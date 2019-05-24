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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı İzle

Otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı İzle

İtfaiyenin otomobil üzerindeki çalışmaları

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan otomobilden görüntü
-Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmaları

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-İzmir karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nail Yurtseven yönetimindeki 20 DL 501 plakalı otomobil, Murat K. yönetimindeki 20 LJ 363 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yurtseven, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yaralı sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu, sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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