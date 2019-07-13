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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı İzle

Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı İzle

Aracın görüntüsü

Bild Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri müdahale
-Patlayan cep telefonunun fotoğrafı

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da otomobil içerisinde patlayan telefon otomobilin içini yaktı. Olay, Pamucak Mahallesi 901 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Amaç’a ait 68 BT 253 plakalı otomobilde unutulan cep telefonu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte otomobilin döşemelerinde yangın çıkarken, otomobilin ön camı da kırıldı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek müdahale etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri araç içerisinde patlayan cep telefonunu bulurken, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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