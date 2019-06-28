Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil hırsızlığı operasyonu - SAMSUN

Otomobil hırsızlığı operasyonu - SAMSUN

- Samsun Emniyet Müdürlüğü binası - Zanlıların emniyetten çıkışı - Zanlıların adliyeye getirilişi Samsun merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen "change oto" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Samsun , Ordu, İstanbul, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.Sağlık kontrolünden geçirilen 14 zanlı ise adliyeye sevk edildi.Ekipler, 2018 - 2019 yıllarında değişik illerde bulunan yediemin otoparklarında usulsüz olarak araçları parçalayıp satan ve Samsun 'da bu tür araçları alan şüphelilere yönelik yaklaşık 3 aylık çalışma yürütmüş, araçları satan 17 şüphelinin "oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, suç eşyasının satın alınması, güveni kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarına ilişkin örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak" suçlarına karıştığını tespit etmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda 3 gün önce Samsun , Ordu, İstanbul, Tekirdağ ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Hırsız Dolandırıcılık Nitelik Avcılık Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı