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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil hırsızlığı operasyonu - KOCAELİ Haberi

Otomobil hırsızlığı operasyonu - KOCAELİ Haberi

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Polisin kamera görüntüleri, araçlar Kocaeli 'de otomobil hırsızlığı operasyonu - Kocaeli ve Artvin'de gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 22 çalıntı ve 7 şasi numarası değiştirilmiş araca el konulduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de çalıntı araçların motor şase numaralarının değiştirerek başkalarına sattıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların bulunmasına yönelik çalışmaları kapsamında, çalıntı araçların motor şase numaralarını değiştirerek satan bir suç örgütünü tespit etti.Suç örgütü üyelerinin yakalanması için harekete geçen ekipler, Kocaeli ve Artvin'de yaptıkları operasyonda şüpheliler A.İ. (57) ve oğlu M.İ. (40) ile E.B. (40) ve M.B'yi (34) gözaltına alırken, şasi numarası değiştirilmiş 7 araç ile 22 çalıntı araca el koydu.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Çalıntı Araç Akalan Suç Örgütü Harekete Geç Hırsız 

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