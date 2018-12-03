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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil hırsızlığı operasyonu - GAZİANTEP

Otomobil hırsızlığı operasyonu - GAZİANTEP

- Zanlıların sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmesi Gaziantep 'te otomobil hırsızlığı operasyonu - Çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen otomobil hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki oto hırsızlıklarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerde yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Şüpheli 3 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 çalıntı araç ile araçlardan sökülen 1 oto teybi ve 4 hoparlör ele geçirildi.Çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Çalıntı Araç Akalan Hırsız Oto Hırsızlık 

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