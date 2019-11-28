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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil havuza düştü, içindeki kadın hayatını kaybetti

Otomobil havuza düştü, içindeki kadın hayatını kaybetti

Suyu sonradan boşaltılmış havuz içindeki otomobil

Acil Servis Cenaze Sonar Avcılık Motosiklet Sürücüsü 

-Otomobilden detay
-Çevrede bekleyenler
-Jandarma araçları
-Olayın şahidi Mehmet Ünlü ile röp.
-Erdemli Devlet Hastanesi girişi ve acil servis görüntüsü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile havuza düşen 3 çocuk annesi kadın boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde meydana geldi. Sürücü Bünyamin Şenol, içerisinde eşi Zeynep Şenol'unda bulunduğu otomobilinden inerek sulama suyu vanasını kapatmak için vananın olduğu yere doğru gitti. Eğimli yolda bulunan otomobil bir anda arkaya doğru hızla kaçmaya başladı.
Motosikletiyle olay yerinden geçen bir vatandaş durumu fark edip yardım için defalarca hamle yaptıysa da başarılı olamadı. Otomobil içindeki kadınla birlikte yol kenarında bulunan içi su dolu sulama havuzuna düştü. Tüm çabalara rağmen 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Zeynep Şenol hayatını kaybetti. Tüm çabalarının yetersiz kaldığını ifade eden motosiklet sürücüsü Mehmet Ünlü, "Araba kaçtı, ulaşamadık, ulaştıktan sonara da havuza düştü. Havuzun içindeki çabamızda yeterli olmadı, kurtaramadık"dedi.
3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Zeynep Şenol'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp kurumuna gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (HSY-
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