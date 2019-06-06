Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

-Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 ağır yaralı

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıdan detaylar

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin şehiriçi otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen şehiriçi otobüsü, iddiaya göre yolcu indirmek için yol kenarında durdu. Bu sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, otobüsün arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön sağ tekerleği araçtan koptu, sürücü ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

