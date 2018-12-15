Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kazaya karışan araçlar

İlk Müdahale Hastane Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin incelemeleri
-Kazanın yaşandığı yoldan görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesine otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Karatepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samanlı Dağları istikametinde seyir halinde olan Hasan B. idaresindeki 61 BM 170 plakalı hafif ticari araç ile Maşukiye Mahallesi istikametinde seyir halinde olan Ömer Can T. yönetimindeki 54 SB 816 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Can T. ve hafif ticari araçta bulunan Hasan B., İbrahim B., Zafer B., Dilara B., Ayşe B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımımı ile kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı