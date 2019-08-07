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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil fiyatına kurbanlık tosun

Otomobil fiyatına kurbanlık tosun

Abdullah Daşo ahıra girme detay

Hayvan 

-Kurbanlık tosundan görüntü
-Daşo’dan ve ahırdan detaylar
-Röportaj

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) - Kahramanmaraş’ta 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun 24 bin liraya satışa çıkarıldı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 24 bin liraya satışa çıkarılan 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun alıcısını bekliyor. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde besicilik yapan Abdullah Daşo, kendisine ait çiftliğinde kurbanlık tosun satıyor. Çiftliğinde Kurban Bayramı öncesi satışa hazır olan ve müşterisini bekleyen tosun büyük ilgi çekiyor. 2 buçuk yaşındaki kurbanlık tosunun 1 ton 300 kilogram geldiğini söyleyen Daşo, tosunun fiyatının ise 24 bin lira olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı için satışların iyi olduğunu söyleyen Daşo, “Kurbanlığımız 2 buçuk yaşında ve evde yetişme. Canlı 1 ton 300 kilogram ve fiyatı 24 bin lira. Kurban Bayramı için satışta ve alıcısını bekliyoruz. Kurban satışları ise çok güzel sattık çok şükür ve ahırda hayvanımız az kaldı. Bu kurban için 1 kişi de alabilir 7 kişi de ortak olabilir” dedi.

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