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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil engelli motosikletine çarptı: 1 ölü 1 yaralı Video

Otomobil engelli motosikletine çarptı: 1 ölü 1 yaralı Video

112 ekiplerinin Şemsettin Taşyiyen’ne müdahalesi

Polis Engelli Motosikleti Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Motosiklete çarpan otomobilden genel görüntüler
-Motosikletten genel görüntüler
-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir otomobil engelli motosikletine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken yolcu konumdaki bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Seyhan İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. kullandığı 01 DCU 20 plakalı otomobili ile 01 B 9114 plakalı engelli motosikletine çarptı. Çarpanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Şemsettin Taşyiyen yola savruldu. Kazayı göre vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri ise Şemsettin Taşyiyen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Ş.B. gözaltına alınarak Denizli Polis Merkezine götürüldü. Şemsettin Taşyiyen’in cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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