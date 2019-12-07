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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

kaza yerinden detay

İlk Müdahale Çelik Bariyer Kurtarma Ekibi Elektrikli Bisiklet Polis Ekipleri 

-yaralılara ilk müdahale

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç Yemişli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Kamil A.’nın kullandığı 07 JF 363 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki İsa A.’nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çarpışma sırasında elektrikli bisikletten yol kenarına fırlayan elektrikli bisiklet sürücüsü İsa A., hafif yaralanırken, elektrikli bisiklete çarptıktan sonra yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü Kamil A. otomobilden Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazanın ardından Manavgat-Alanya D-400 Karayolunun Yemişli mevkiinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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