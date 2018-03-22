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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil elektrik direğine çarptı, direğin yıkıldığını gören kadın böyle kaçtı: 5 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı, direğin yıkıldığını gören kadın böyle kaçtı: 5 yaralı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Elektrik Direği Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 

-Aracın direğe vurması
-direğin devrilmesi
-kadının kaçması
-kaza yerinden görüntü
-detaylar

( ÇORUM -HD)- Direğin üzerine devrildiğini gören kadın, araçtan atlayarak kaçmaya başladı ÇORUM

- Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar yol kenarındaki trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Yıkılan direğin üzerine geldiğini gören kamyonetteki yolcu, kamyonetten atlayarak koşmaya başladı.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Karakol kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine giden Bekir Karakaya (48) yönetimindeki 19 UM 486 plakalı İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait kamyonet, kavşaktan dönmeye çalışan Hacı Sarısakaloğlu (34) yönetimindeki 35 GB 6643 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki trafik ışıklarının bulunduğu direği yıktı. Yıkılan direğin üzerine geldiğini gören kavşakta bekleyen kamyonetteki yolcu, kamyonetten atlayarak koşmaya başladı.
Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Aykut Doğutekin (20), Mehmet Karalar (39) ve Oğuzhan Erdal (21) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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