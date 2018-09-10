Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı - TRABZON Haberi

Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı - TRABZON Haberi

- Kazaya karışan otomobil ve elektrik direğinden detaylar Trabzon 'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralıTRABZON (AA) - Trabzon 'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hayri Ulusoy idaresindeki 61 AAL 302 plakalı otomobil, Beşirli Mahallesi Devlet Sahil Yolu güzergahında seyir halindeyken refüjdeki elektrik direğine çarptı.Kazada, araç sürücüsü ile otomobilde bulunan Muzaffer ve Büşra Ulusoy yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Bu arada, çarpmanın etkisiyle yan yatan direğin tehlike oluşturması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekipler, bölgedeki elektriği keserek direğin çıkarılması için yaklaşık 1 saat süren çalışma yaptı.Çalışmanın sona ermesinin ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Güzergah Elektrik Direği Bild 

İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı