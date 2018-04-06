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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobil elektrik direğine çarptı : 3 yaralı - EDİRNE Video

Otomobil elektrik direğine çarptı : 3 yaralı - EDİRNE Video

- Otomobilin elektrik direğine çarpması - Ekiplerin otomobilin üzerine devrilen elektrik direğini kaldırma çalışması Edirne 'de otomobil elektrik direğine çarptı - Keşan ilçesindeki kazada, direğin aracın üzerine devrilmesi nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarparak devirmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Halil Can Çayır (20) idaresindeki 22 RP 953 plakalı otomobil, Anafartalar Caddesi'ndeki Karayolları 13. Şube Şefliği önünde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Direk, çarpmanın etkisiyle aracın üzerine devrildi.Kazada, sürücü Çayır ile araçta bulunan Umut Can Köksalan (22) ve İlknur Kılıç (20) yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Eski olması nedeniyle elektrik hattından ayrıldığı belirtilen direk ise ekiplerin çalışmasıyla aracın üzerinden kaldırıldı.

Hastane Elektrik Direği Elektrik Hattı Sağlık Ekipleri Trol 

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