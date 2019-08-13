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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

- Devrilen direk

Polis Elektrik Direği Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri Trol 

-- Kaza yapmış araçlar
-- Ambulansa alınan sürücü
-- Trafik yoğunluğu

( İSTANBUL )- Devrilen direk nedeniyle 2 araç birbirine girdi İSTANBUL

- Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil, otoyol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralanırken, yola devrilen direk nedeniyle arkadan gelen 2 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda araç yoğunluğu meydana geldi. Ataşehir - TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak, bağlantı yolunun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpma nedeniyle direk yola devrilirken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Direğin yola devrilmesi sonucu, arkadan gelen 2 otomobil birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gelerek önlem aldı. Toplam 3 aracın karıştığı kaza ve yola devrilen direk nedeniyle TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu meydana geldi. (CE-EY
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