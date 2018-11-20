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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı Video

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı Video

Kaza yerinden görüntü

Acil Servis Elektrik Direği Üst Geçit 112 Acil Servis Direksiyon 

-Ambulansın yaralıyı götürmesi
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Karacaoğlan Mahallesi Batı Geçiş Çevreyolu üst geçit civarında meydana geldi. Feke istikametinden Adana istikametine ilerleyen Melih İ. yönetimindeki 01 FS 004 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refuje çıkarak elektrik direğine çarparak durdu. Araç sürücüsü kaza sonrası yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servisi ekiplerine haber verdi. Yaralı otomobil sürücüsü kaza yerine gelen ambulansla Kozan Devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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