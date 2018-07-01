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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - KONYA Haberi

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - KONYA Haberi

- Kaza yerinden detaylarKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, İsmail Tosun (71) idaresindeki 42 VF 563 plakalı otomobil, Beyşehir - Ilgın karayolunun Ilgın girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.Kazada ağır yaralanan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları devam ederken Beyşehir - Ilgın karayolunda trafik tek şeritten sağlandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik Direği Direksiyon 

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