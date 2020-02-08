Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 3 yaralı

-itfaiye ekipleri kaza yapan araca bakarken

-araç çekilirken

-elektrik telleri onarılırken



( HATAY ) Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı- Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, elektrik direğine çarptı HATAY



- Hatay’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Hassa İlçesi Derviş Paşa Bulvarı’nda Antakya istikametine doğru seyir eden araç, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında ki elektrik direğine çarparak durabildi. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar hemen polis ve acil sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkardı. Araç sürücüsü Osman Yavşalak’ın olay yerinde öldüğü belirlenirken, araçtan çıkarılan Haydar Gök, Mahmut Aşık ve Celal Çömez ambulansla Hassa ve Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrasında elektrik tellerinin kopması dolayısı ile ekipler, önlem aldı



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