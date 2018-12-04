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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil dolandırıcılığı - 3 şüpheli tutuklandı - KARABÜK

Otomobil dolandırıcılığı - 3 şüpheli tutuklandı - KARABÜK

- Zanlının adliyeye getirilmesi Karabük 'te otomobil dolandırıcılığı - Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te, otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, değişik tarihlerde hileli araç satışı yapıldığı ihbarı üzerine Karabük Emniyet Müdürülüğü ekipleri, çalışma başlattı.Polis ekipleri, 5 kişiyi araç satışı üzerinden dolandırdıkları ve tehdit ettikleri iddiasıyla B.K. (45) ve E.Y. (23) ve E.Ö'yü (31) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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