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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil direğe çarptı: ikisi ağır 3 yaralı - KARABÜK

Otomobil direğe çarptı: ikisi ağır 3 yaralı - KARABÜK

- Olay yeri detayları Karabük 'te otomobil direğe çarptı: 3 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'te otomobilin direğe çarpması sonucu ikisi ağır 3 kişi yaralandı.Yenice ilçesinden Karabük 'e gelen Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobil, Yassıkaya Tüneli girişinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.Kazada, sürücü ve yanındaki Melek (20) ve Kezban Benli (45) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yolda kalbi duran Melek Benli'nin sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yeniden hayata döndürüldüğü, sürücünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

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