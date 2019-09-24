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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

olay yerinden görüntü

Elektrik Direği Bild Trol Aydınlatma Direği 

-ekiplerden görüntü
-aracın görüntüsü
-elektrik direğinden görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil elektrik direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Özdilek Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Mustafa Y. yönetimindeki 16 Y 9076 plakalı otomobil, Köprülü kavşak katılım yoluna dönüş yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Hızlı olan otomobil yolun solunda bulunan aydınlatma direğine çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Amina H. yaralandı. İki yaralı olay yerinden geçen özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ön tarafı hurdaya dönen otomobil ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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