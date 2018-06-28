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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü - AYDIN Video

Otomobil direğe çarptı: 1 ölü - AYDIN Video

- Direğe çarpan otomobilde oluşan hasar, eğilen aydınlatma direği - Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeninin araçtan çıkartılması - Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerinde çalışmalarıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Aydın - Nazilli karayolunda seyreden Arif Çakır (23) idaresindeki 09 NE 318 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.Araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen Çakır'ın cesedi, AKS ekiplerince araçtan çıkarılarak Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Çarpmanın etkisiyle direğin devrilmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

İsabeyli Polis Polis Ekipleri İsabey Aydınlatma Direği 

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