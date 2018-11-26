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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil direğe çarpıp böyle takla attı: 2 yaralı Haberi

Otomobil direğe çarpıp böyle takla attı: 2 yaralı Haberi

- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

( ANKARA )- O anlar anbean kamerada ANKARA

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 


- Ankara’nın Mamak ilçesinde refüje çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Tuzluçayır Mahallesi’nde sabah saatlerinde Nato Yolu Caddesi üzerinden Abidinpaşa istikametinde seyreden 06 DS 7184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza nedeniyle ağır hasar alan araçtaki 2 kişi kabin içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile noktaya polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu araç içinden yaralı halde kurtarılan kazazedelerin ilk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza yerinde gerçekleştirildi.
Yaralılar daha sonra tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, aracın takla atma anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle 2 şeridi kapanan yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurda yığınına dönen otomobil daha sonra çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (SFP-
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