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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 9 yaralı - SAMSUN

Otomobil devrildi: 9 yaralı - SAMSUN

- Devrilen otomobil - Ekiplerin kaza yerinde incelemesi - Yola saçılan çocuk oyuncağı - Polis ekiplerinin devrilen aracı düzeltmeye çalışması - Seyir halindeki araçlar - Yaralı çocuklardan birinin boyama yaptığı resim kağıdıSAMSUN (AA) - Samsun 'da devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı.Ramazan Gökay Şen yönetimindeki 55 SV 839 plakalı otomobil, Canik ilçesi Derbent mevkisinde devrildi.Kazada, sürücü ile eşi Medine Şen, Nezahat Çilingir, Fatma Arslan ile çocuklar Cemre Nur (16), Zehra (4), Muhammed Ali Arslan (2), Ahmet ve Elif Nur Şen yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.Ters dönen araç, polis ve itfaiye görevlilerinin yardımıyla çekiciye yüklendi.Kaza nedeniyle araçtan çok sayıda oyuncak, kırtasiye malzemesi ve çocuk eşyası etrafa saçıldı.

Hastane Çocuk Oyuncağı Resim Kağıdı Kırtasiye Malzemesi Özel Hastaneler 

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