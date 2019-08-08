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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 5 yaralı - KONYA Haberi

Otomobil devrildi: 5 yaralı - KONYA Haberi

- Kaza yerindeki araçtan detaylar Konya 'da otomobil devrildi: 5 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.Selahattin Arslan (32) idaresindeki 42 KS 1381 otomobil, Adana - Konya karayolu Bahçeli Mahallesi yakınlarında devrildi.Kazada, sürücü, araçta bulunan Kudret (35), Kadir (57) ve 4 aylık olduğu öğrenilen Kadir Duha Arslan ile Miraç Öztalum (11) yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebek 

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