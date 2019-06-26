Otomobil devrildi: 5 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

: - Kaza yerinden detay - Kaza yapan araçtan görüntüler - Aracı kullanan kişinin kazayı anlatması Kahramanmaraş 'ta otomobil devrildi: 5 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Hüseyin Yıldız (35) yönetimindeki 46 DY 111 plakalı otomobil, Elbistan - Ekinözü kara yolunun 12. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak buğday tarlasına devrildi.Kazada sürücüyle yanında bulunan Mehmet Şeker (42), Hatice Sefil (47) ile çocukları Cangül (22) ve Duygu Sefil (17) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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