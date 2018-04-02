Otomobil devrildi: 5 yaralı - HATAY

- Kaza yerinden detaylar - Ambulanslardan detay - Yaralılara müdahale görüntüleri Hatay 'da otomobil devrildi: 5 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yayladağı - Samandağ karayolunda seyreden Suriye uyruklu Eset Metiş kontrolündeki 31 MD 590 plakalı otomobil, Ağrımaz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Olay yerine çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü Metiş ile yanındaki ismi henüz belirlenemeyen Suriyeli 4 kişiyi araçtan çıkarttı.Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Yayladağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.