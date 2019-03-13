Otomobil devrildi: 4 yaralı - TOKAT

- Olay yerinden detay görüntüler Tokat 'ta otomobil devrildi: 4 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Yeşilyurt ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Ömer Yapıcı idaresindeki 06 BCL 398 plakalı otomobil, Boztepe mevkisinde devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan Rukiye Can, Mahmut Sucu ve eşi Zeliha Sucu yaralandı.Yaralılar, Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.
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