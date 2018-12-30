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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 3 yaralı - ŞANLIURFA

Otomobil devrildi: 3 yaralı - ŞANLIURFA

- Kaza alanı ve kazaya karışan otomobil - Yerde yatan yaralılar - Yaralıların üstüne battaniye örtülmesi - Otomobilde tutulan bebek - Araçlardan battaniyelerin alınması - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Yaralıların ambulansa alınması Şanlıurfa 'da otomobil devrildi: 3 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Zahir Kebabçı idaresindeki 16 KGA 42 plakalı otomobil, Siverek - Diyarbakır kara yolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada sürücü ile eşi Sebahat ve 1 yaşlarındaki bebeği Kübra Kebabçı yaralandı.Kazayı gören diğer sürücülerin otomobilden çıkardığı yaralılar, soğuk havadan korunması için başka araçlardan getirilen battaniyelere sarıldı. Yaralanan bebek ise yol kenarında park edilen otomobile alındı.Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bebek Bild Trol 

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