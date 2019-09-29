Otomobil devrildi: 3 yaralı - HATAY

- Kaza yerinden genel ve detay görüntü - Aracın çekiciye yüklenmesinden genel ve detay görüntü Hatay 'da otomobil devrildi: 3 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Zübeyir Akyol (27) yönetimindeki 31 TR 747 plakalı otomobil, Hassa - Aktepe yolu ayrımında yoldan çıkarak devrildi.Kazada, sürücü Akyol ile araçta bulunan Serdar (23) ve Ufuk Akyol (24) yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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